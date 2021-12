Osse ambachtsschool garandeerde een flink loon en geregeld werk: ‘beter een flink handwerkman dan een wetenschappelijke mislukking’

Stille GetuigenOSS - Er is een recordaantal van bijna 60.000 vacatures voor technische beroepen. Daarnaast worden er zo’n 14.000 ict'ers gezocht en in de bouw kunnen meteen 40.000 mensen aan de slag. Om over het tekort aan medewerkers in de zorg en het onderwijs nog maar te zwijgen. Het is voor bedrijven een niet geringe uitdaging geschikt personeel te vinden.

Onder meer op beurzen laten ze zien hoe aantrekkelijk een baan is in hun branche. Recruters draaien overuren. Meteen aan de slag kunnen is een mooi vooruitzicht voor de starter op de arbeidsmarkt. Goed verdienen ook.

Welk beroep wilt gij kiezen

Niettemin blijft voor veel jongeren de eeuwenlang gestelde vraag ‘wat zal ik later worden?’ De oude beroepengids doet voor een antwoord als decennialang geen dienst meer. Hoe inspirerend niettemin zo’n naslagwerkje kan zijn, ontdekte ik vorige week nog eens op een boekenveiling waar een veelomvattende en rijk geïllustreerde uitgave uit nota bene 1809 voor 61 euro onder hamer ging. ‘De wegen des levens of de vraag welk beroep wilt gij kiezen?’ luidde de titel. Het naslagwerkje van auteur A. Fokke Simonsz. was bedoeld voor ‘aankomende jongelingen en toegewijde ouders’. Die kregen een breed scala aan mogelijkheden voorgeschoteld. ‘Verstandelijke beroepen’ als dominee, advocaat, notaris, dokter, schoolmeester of filosoof. Of ‘vernuftige beroepen’ waarmee schilders, beeldhouwers en pottenbakkers werden aangeduid. Voor minder artistieke twijfelaars waren er dan er nog de koophandel, de landbouw en de ambachten en voor wie niet handig was, verwees de schrijver naar een carrière in het leger.

Afkomst bepaalde

Vermoedelijk was het boek in een tijd waarin vooral iemands afkomst bepaalde wat hij later ging worden, geen bestseller en in Oss waar in die vroege negentiende eeuw de handel en ambachten de boventoon voerden, heeft vermoedelijk niemand het aangeschaft. Daar was het vooral leren in de praktijk. Een ambachtsschool waar je naast je praktijkwerk in de bouw bijleerde voor timmerman of metselaar, kwam er pas honderd jaar later.

Advertentie voor de winteravondcursus van de Osse ambachtsschool (1922) © John van Zuijlen

Mannen van de praktijk

Op 21 juli 1909 werd de vereniging Ambachtsonderwijs voor Oss en omstreken opgericht die ‘voor eigen rekening een ambachtsschool wilde bouwen en meubileren’. Een week later vond de aanbesteding plaats voor een gebouw in de Monsterstraat dat al op 2 januari klaar was. Er werd aanvankelijk avondonderwijs gegeven in de wintermaanden als het toch rustig was in de bouw, maar spoedig kwam er ook een zomercursus. Er waren zeven docenten aangetrokken waaronder ‘vier mannen van de praktijk’. Zij gaven les in timmeren, metselen, smeden, schilderen, elektrotechniek en koperslagerswerk. Het aantal leerlingen lag meestal rond de vijftig maar verdubbelde in de jaren dertig.

Het eerste bestuur van de Osse ambachtsschool in 1909: de heren A. Cox-Vos, kapelaan Bloem, J. van Grinsven, G. van Erp, Th. Van Grinsven © John van Zuijlen

Goed vakman of wankele kantoorkruk

De school was trots op zijn moderne inrichting, zijn kundige docenten en de afgeleverde vaklui. Na de Osse ambachtsschool was je ‘een goed vakman die overal ter wereld aanspraak kon maken op een flink loon en geregeld werk’. Bij de vraag ‘wat moet mijn jongen worden?’ konden ouders het antwoord het beste zoeken bij de Osse ambachtsschool, stelde het bestuur. Want, ‘beter een flink handwerkman dan een wetenschappelijke mislukking of een wankele kantoorkruk’.

Praktijkles aan keurig geklede eerstejaars in de Ambachtsschool van Oss in de Monsterstraat (1936) © Stadsarchief oss