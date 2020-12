Osse balletlegende Ine van Rongen overleden

OSS - Ine van Rongen, officieel Ine Pfeil - Van Rongen, is overleden. Ine van Rongen begon in 1967 met haar balletschool aan de Monsterstraat in Oss, waar haar vader een danszaal had. Ze was een bekende Ossenaar, hele generaties jonge kinderen zaten bij haar op klassiek ballet.