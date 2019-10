Osse band Rattlesnake Shake schrapt show vanwege ernstige ziekte ex-voorman Jan Loeffen

Column: Oss hééft ten minste een emoji

10:00 Heeft u dat kaartje gezien, van Nederland in emoji’s? Het circuleert op Twitter, onder andere. Op de plek van Schiphol staat een plaatje van een vliegtuig, Texel is een schaap, Nijmegen is een vlaggetje van Cuba, als verwijzing naar de titel Havanna aan de Waal. En Oss, Oss herkent u aan het plaatje van het mes. Links van ons een dikke pil, als verwijzing naar de florerende drugsindustrie in de regio, ten oosten van ons een trekker, en zuidelijk van Oss een varken. We staan er prachtig op dus. Burgemeester Buijs claimde via Twitter vanuit China nog het plaatje van het brein, maar dat slaat natuurlijk op Eindhoven, oftewel brainport. Maar leuk geprobeerd.