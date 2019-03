Osse banenmotor draait nu op volle toeren

De meeste banen kwamen erbij in de dienstverlening, industrie, groot- en detailhandel en in de zorg. Alleen in de sectie overheid werd een stevige min genoteerd van bijna tweehonderd banen. Den Brok heeft daar geen verklaring voor. ,,Bij de gemeente zijn afgelopen jaar geen banen geschrapt. En veel andere werkgelegenheid in die sector is er niet in Oss.”

De sterke toename van het aantal banen wordt vooral veroorzaakt door de groei van Osse bedrijven en de vestiging van nieuwe bedrijven. Met name op bedrijventerrein Vorstengrafdonk zijn verschillende nieuwe bedrijven gestart. Den Brok: ,,Dit jaar wordt er nog volop gebouwd, terwijl we voor bijna alle vrije kavels in gesprek zijn met gegadigden. Dat maakt dat ik durf te voorspellen dat we dit jaar nog eens een groeispurt zullen maken.” Stiekem droomt de wethouder al van het record dat in 2007 werd bereikt. Toen telde Oss 44.700 arbeidsplaatsen.