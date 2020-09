Osse Begra wil zo snel mogelijk vestiging openen in Duitsland, maar wat komt erna?

Video Het was even rustig in Oss, maar nu is het opnieuw raak: auto uitgebrand in Ussen

11:25 OSS - Voor het eerst sinds een relatief lange tijd is de brandweer in de nacht van dinsdag op woensdag weer opgeroepen voor een autobrand in Oss. Een Volkswagen CC brandde uit in de Ussense straat Perenhof. De wagen is zwaar beschadigd geraakt.