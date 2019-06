Osse bolletjesdealer (29) dealt jaar lang vanuit auto: moet acht maanden de cel in en bijna 15.000 euro aan drugsgeld terugbetalen

,,Ik kwam in augustus een jeugdvriend tegen in de trein”, vertelde de 29-jarige verdachte in mei tegen de rechtbank. ,,We gingen vroeger vaak samen naar Ajax. Hij vroeg me waarom hij me al zo lang niet meer in de Arena had gezien.” De Ossenaar vertelde dat hij geen werk meer had en dat zijn uitkering was stopgezet. ,,Die jeugdvriend vroeg me toen of ik dan niet voor hem wilde werken. Hij gaf me een telefoon, waarop klanten mij konden bereiken.” De man verkocht daarna vanuit zijn auto heroïne en cocaïne aan verslaafden in Oss. Hij verhandelde ‘bolletjes’ voor tien euro. Zo’n zeventig procent van dat geld moest hij teruggeven aan zijn vriend. De rest mocht hij zelf houden.