Osse bolletjesdealer moet acht maanden de cel in

Nol Voskens, dé pubquizmas­ter van Oss, overleden

6:56 OSS - De ‘vader’ van de Osse pubquizwereld is overleden; Nol Voskens stierf deze week op 71-jarige leeftijd. De voormalig geschiedenisdocent was in het centrum een graag geziene gast, onder meer ook als fotograaf bij evenementen.