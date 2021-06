Osse bouwer Hendriks boekt weer winst en ziet omzet licht stijgen

OSS - Het Osse bouwbedrijf Hendriks Bouw en Ontwikkeling kijkt terug op een goed jaar. Het bedrijf zag in 2020 weer kans om winst te boeken, realiseerde een lichte stijging van de omzet en heeft een goed gevulde orderportefeuille. De groei van het bouwbedrijf is vooral gerealiseerd door de hereniging met Hendriks Coppelmans in Uden, in juni van het vorig jaar.

Uit de deze week gepresenteerde jaarcijfers blijkt dat de nettowinst van het Osse bouwbedrijf in 2020 uitkwam op ruim twee miljoen euro. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van zowel 2019 als 2018. Toen schreef het bedrijf nog rode cijfers en kwam het verlies grofweg uit op een bedrag van bijna twee miljoen euro. De winst voor belasting, daar werken (bouw)bedrijven graag mee, kwam voor 2020 uit op 4,7 miljoen euro. Ook dat is een verdubbeling in vergelijking met 2019.

Woningbouw en onderhoud

De bouwonderneming kon voor 2020 een lichte stijging van de omzet melden. Die steeg, in vergelijking met 2019, met zo'n vier procent en kwam uit op 99 miljoen euro. Die groei is in belangrijke mate gerealiseerd door de hereniging met Hendriks Coppelmans in juni 2020. Vooral in de segmenten woningbouw en onderhoud en renovatie is goed gepresteerd. Hendriks is actief in een ruime straal rondom Oss en bouwde onder meer (35 zorgwoningen) in Herveld, Arnhem (35 woningen en renovatie van 77 woningen), Den Bosch (70 woningen) en het Componisten-kwartier in Oss (35 woningen).

Volgens de directie heeft het bedrijf als gevolg van de coronacrisis en de onzekerheid in de markt in het tweede kwartaal van 2020 een sterke terugval gehad in de omzet. ,,Toch hebben we 2020 afgesloten met een verdubbeling van de winst ten opzichte van 2019. Ook de financiële vooruitzichten zijn positief. We koersen voor 2021 op een omzet van ongeveer 135 miljoen euro waarbij onze orderportefeuille nagenoeg volledig gevuld is”, aldus directielid Michael Hendriks. Die verwacht dat het bedrijf de komende jaren weer volop kan investeren.

Volledig scherm Samenwerking Hendriks Bouw en Hendriks Coppelmans. Directieleden Lambèr- (links) en Bart Hendriks voor het kantoor van Hendriks in Oss. © Van Assendelft Fotografie/Jeroen Appels

Het jaar 2020 heeft voor Hendriks Bouw en Ontwikkeling vooral in het teken gestaan van de hereniging met Hendriks Coppelmans uit Uden. Het samengaan van de Hendriks bedrijven geldt als een mijlpaal in het bijna 100-jarige bestaan van het familiebedrijf dat volgend jaar gevierd wordt. Mede-directielid Vincent Hendriks: ,,Samen zijn wij nog beter in staat om onze ambities waar te maken, als integrale ontwikkelaar en bouwer.”