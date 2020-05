Osse brandstichter herenigd met papegaai: rechtbank verlengt TBS met twee jaar

DEN BOSCH/OSS - ,,Ik ben blij dat ik mijn papegaai weer heb”, vertelde de 58-jarige Osse brandstichter gistermiddag tegen de rechtbank in Den Bosch. Na maandenlange overplaatsingen van de ene kliniek naar de andere, werd de tbs-patiënt in ‘De Schakel’ in Oostrum eindelijk herenigd met zijn geliefde vogel.

De Ossenaar stak op 18 oktober 2016 zijn studio op de Molenweg in Oss in brand. Hij was in de war en boos omdat de crisisdienst van de GGZ weigerde hem op te nemen. De man gooide daarom een brandende sigaret op zijn bed. Het vuur verspreidde zich snel. Agenten die toevallig in de buurt waren, konden door een snelle reddingsactie voorkomen dat er slachtoffers vielen. Zij ontruimden nabijgelegen woningen, kleine studio’s die dicht bij elkaar lagen.

Tbs met voorwaarden

De dader was een man met een persoonlijkheidsstoornis en een forse alcoholverslaving. De rechtbank legde hemin 2017 de lichtere tbs-variant ‘met voorwaarden’ op. Daarbij zou de man verplicht een behandeling volgen in een ‘gewone’ kliniek.

‘Verschrikkelijke tijd’

De Ossenaar zat het afgelopen rotjaar, zoals hij het zelf omschreef, steeds weer in andere instellingen. Hij moest eerst 11 maanden wachten voor hij terecht kon in Huize Padua in Boekel. Na een incident in september kwam hij op de FPA Radix in Heerlen terecht, waar hij ‘een verschrikkelijke tijd’ doormaakte. Daarna weer verder, naar de Woenselse Poort in Eindhoven.

Papegaai missen

En al die tijd moest hij zijn papegaai missen: huisdieren waren niet toegestaan. Tot hij terecht kon in Oostrum: ,,Ik heb hem nu weer bij me en daar ben ik alleen maar blij mee.”

Toch: in de Schakel kon de man ook niet blijven. Een nieuwe instelling in Mill lonkt. Daar zou de Ossenaar zelfs na de tbs-tijd kunnen verblijven, mét zijn vogel. Maar door de Corona-crisis was er van een intake niets gekomen.

Minder stress