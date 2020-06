Osse brandweer en kleinkinderen verrassen oma voor 100ste verjaardag

OSS - Of ze een hoogwerker mochten lenen. De brandweer kreeg afgelopen week een wel heel speciaal verzoek binnen. Kleinkinderen van een bewoonster uit verpleeghuis De Ruwaard aan de Ministerhof in Oss wilden haar graag verrassen voor haar 100ste verjaardag.

De brandweer van Oss kreeg het speciale verzoek van een van de kleinkinderen. Of ze wilde assisteren met een hoogwerker voor een speciale verrassing. Hun oma werd 100, maar kon niet bezocht worden in het verpleeghuis vanwege corona. ,,Ik heb even getwijfeld, maar laten we eerlijk zijn: zie de 100 maar eens te halen. Voor zo'n speciaal verzoek helpen we graag,” laat de Ossche brandweer weten.

Vrijdag werd de hoogwerker voor het complex gereden en werd er een groot spanddoek aan de bak gehangen. Die ging samen met wat branweermannen en een kleinzoon de lucht in, naar het balkon van de jarige. ,,We hebben een bloemetje overhandigd en haar gefeliciteerd. De bedoeling was dat we ook een taart zouden geven, maar dat plan liep in het water. Letterlijk, want het regende pijpenstelen. En natte taart is niet lekker.”

Mini-oefening

Naast dat de brandweer blij was om te helpen bij zo'n speciaal verzoek, had ze er zelf ook profijt van. ,,Op verzoek van oma werd er later die middag nog een kleine traktatie op de kazerne afgeleverd. Hartstikke aardig. En het was voor ons direct een mini-oefening met de hoogwerker. We hadden al een tijd geen oefeningen meer gedaan vanwege het virus.”