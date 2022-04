Osse brugklassers op bezoek bij ministerie: ‘het was een supermooi dagje’

Ze hadden haar maar wat graag ontmoet, Liesje Schreinemacher minister voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Want de acht brugklassers van klas B 1A van het Osse Maaslandcollege hadden best wel wat vragen voor haar opgesteld. Van haar wilden ze graag van alles weten over het nut en doel van ontwikkelingssamenwerking. Maar helaas: het geplande gesprek met de minister werd vanwege een onverwacht werkbezoek aan een ver buitenland op het laatst afgeblazen. ,,Jammer, maar gelukkig hebben we wel met twee van haar directe medewerkers kunnen spreken", zegt Jur van Kreij (12) uit Berghem.

Onder de indruk

Jur vond het gesprek met de beleidsmedewerkers zeer interessant en leerzaam. ,,Ik ben toch veel meer te weten gekomen hoe ontwikkelingssamenwerking werkt, waar het geld naar toe gaat en hoe nuttig het geld besteed wordt.” Ook coach - vroeger heette dat een mentor - Roy van Welie acht het bezoek als zinvol. ,,Sowieso zijn de kids al onder de indruk van het ministerie en dat ze dan ook nog zo in gesprek gaan, doet ze wel wat. Ze steken er altijd wat van op.” Achtergrond van het Haagse bezoek vormt het uitwisselingsproject dat de Osse school heeft met een school in de Tanzaniaanse plaats Marambeka. Dat trok de aandacht van de minister en was de reden van haar uitnodiging.

Volledig scherm Brugklassers van Maasland College op bezoek bij het ministerie in Den Haag © Roy van Welie

Jur van Kreij vindt de uitwisseling die hij in het kader van dat project heeft met de 16-jarige Tanzaniaanse scholieren Ghati en Tausi heel leuk. Over en weer sturen ze brieven waarin ze vertellen over hun leven, de school en wat hen bezighoudt. ,,Zo leer je ze toch een beetje kennen. En misschien is het wel leuk om ze eens te gaan bezoeken. Zou ik best wel willen.” Volgens coach Van Welie - die de school in Tanzania bezocht - is het project van de stichting Mazingira uitermate zinvol. Het Maaslandcollege heeft al verschillende acties gehouden om geld bijeen te brengen voor de school in Tanzania. ,,En door die uitwisseling zien onze leerlingen toch meer van de wereld.”

Supermooi dagje

Na het bezoek aan het ministerie, hebben de brugklassers van het Maasland ook de ambassadeur van Cuba nog gesproken. Zij ontving de scholieren op de ambassade, eveneens in Den Haag. Jur: ,,Cuba is ook een heel bijzonder land.” En er was voor het gezelschap ook nog volop tijd om de nodige cultuur te snuiven en andere kennis op te doen. Zo werd er een bezoek gebracht aan Corpus - het interactieve museum over het menselijk lichaam - en aan het Rijkmuseum de Gevangenpoort. De dag werd afgesloten met een bezoek aan de musical Aladdin. ,,Een supermooi dagje”, luidt de slotconclusie van Jur.