Osse burgemeester Buijs had in eerste instantie moeite met prijs voor beste bestuurder

Het was met name haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, die diepe indruk heeft gemaakt op haar collega-bestuurders en ambtenaren in het land. “Ik ben vereerd, maar ik had er in eerste instantie wel moeite mee. Niemand wil met een drama in de schijnwerpers staan.”