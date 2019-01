Osse burgemeester Wobine Buijs beste lokale bestuurder van Nederland

Het is met name haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, die diepe indruk heeft gemaakt op haar collega-bestuurders en ambtenaren in het land. Daarnaast roemen de mensen die op haar stemden haar strijd tegen de criminele ondermijning. ‘Ze heeft een lijn getrokken en deze lijn consequent gehanteerd.’

Eigenlijk had de prijs voor Buijs vanmiddag pas bekend moeten worden, maar het nieuws lekte donderdagochtend al uit. Dat kwam mede doordat tweehonderd mensen die op de Osse burgemeester stemden, een mail kregen met de uitslag van de verkiezing.

Joris Bengevoord ook in de prijzen

Joris Bengevoord valt eveneens in de prijzen. Het oud-GroenLinks-raadslid in Tilburg wordt verkozen tot beste bestuurder van een kleine gemeente. Hij is sinds april 2017 burgemeester van zijn geboortedorp Winterswijk. Destijds was hij met zijn 32-jarige leeftijd destijds de jongste burgemeester van Nederland. Inmiddels is dat Hanne van Aart van Loon op Zand. Bengevoord wordt vooral geprezen vanwege ‘de stevige trekkersrol die hij in de regio vervult, het gemak waarmee hij contacten legt met relevante spelers in het veld en de wijze waarop hij vernieuwingen doorvoert’. Hij scoorde hoog op de eigenschappen ‘gedreven’ en ‘communicatief’.