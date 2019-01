Osse burgemeester Wobine Buijs schuift woensdag aan bij RTL Late Night

Buijs kreeg de prijs voor beste bestuurder vorige week in Helmond. In de verkiezing van vakblad Binnenlands Bestuurd liet ze onder meer de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Renate Richters van Eindhoven achter zich. Het is met name haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, die diepe indruk heeft gemaakt op haar collega-bestuurders en ambtenaren in het land. Buijs krijgt aan tafel bij RTL 4 in elk geval gezelschap van Johnny de Mol. Hij spreekt over zijn werkzaamheden voor het Vergeten Kind. De uitzending begint om 22.30 uur.