Osse centrum heeft primeur met nieuwe app voor sparen en korting: ‘Kan bijdragen aan herstel na corona’

Stel: je loopt de stad binnen en hebt geen zin om te veel te betalen voor een hapje eten of een paar nieuwe schoenen. Dan pak je je telefoon erbij en zie je straks in één oogopslag wat er waar in de aanbieding is. Met een beetje geluk spaar je met een aankoop zelfs nog digitale punten die later weer tot een cadeau of nog meer voordeel leiden. Handig dus voor koopjesjagers.