Osse chauffeuse betrokken bij geplande overval op ‘haar’ geldwagen

Op 21 december vorig jaar, precies de dag dat een Belg tien jaar cel kreeg voor een overval vol geweld op Brinks in Best, pakte de politie twee Ossenaren op die hetzelfde van plan waren. Een arrestatieteam sloeg om zes uur in de ochtend toe in Berghem. De mannen hadden spullen waarmee ze, volgens het OM, een bomvest in elkaar zouden zetten. Dat zou de chauffeuse van SecurCash (de opvolger van Brinks) dan omkrijgen. Aldus gegijzeld zou het een koud kunstje zijn om een flinke buit mee te krijgen. Het was niet toevallig een paar dagen voor kerst, de geldwagens reden af en aan.

Geen argwaan

De twee mannen, Gerrit van der D. (34) en Hiluk N. (29), speelden in het begin stommetje. Na een paar maanden in de cel kwamen ze echter opeens met een verhaal. De chauffeuse was volgens hen bij het plan betrokken. Sterker nog, zij had het helemaal verzonnen. Als chauffeuse wist ze van de hoed en de rand. Het bomvest was nodig om geen argwaan te wekken bij haar bijrijder. De vrouw werd daarop ook opgepakt, maar komt met een ander verhaal. Ze zat weliswaar in het complot, maar dat was onder dreiging.