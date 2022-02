Osse cocaïnedealer hoeft geen 70.000 maar slechts 4300 euro terug te betalen

Samen Heesch roept gemeente Bernheze op: ‘Maak van De Pas geen centrum voor elite’

HEESCH - Welzijnsorganisatie Samen Heesch wil best meer betalen voor een kop koffie maar niet ten koste van kwetsbare groepen. De prijsstijging bij Cultureel Centrum De Pas in Heesch werkt volgens voorzitter Rudo Romijnders ongelijkheid en eenzaamheid in de hand.

11 februari