Osse crimineel Martien R. en zoon Anton opgepakt bij ‘operatie Alfa’, grote politiemacht bij woonwagenkamp

OSS - De Osse crimineel Martien R. (48) en zijn zoon Anton (26) zijn woensdag opgepakt bij een politieactie in Oss. Dat bevestigt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. In totaal zijn er drie mensen aangehouden. Zij worden verdacht van drugshandel op grote schaal, ernstig geweld, intimidatie, het lidmaatschap van een criminele organisatie en het bezit van vuurwapens.

R. werd rond 10.30 uur door een arrestatieteam klemgereden in zijn auto bij het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat. Bij het kamp werden vervolgens nog twee mannen van 55 en 26 jaar oud uit Oss aangehouden door een ander arrestatieteam. De 26-jarige is Anton, de zoon van Martien. Hij werd vorige week al opgepakt, maar vrijdag weer vrijgelaten.

400 man op de been

Het kamp en de directe omgeving zijn volledig afgesloten voor onderzoek en uitgebreide doorzoekingen. De onderzoeksleiding van de politie: ,,Wij denken dat op dit kamp de criminele activiteiten van de familie werden beraamd. Samen met specialisten van Defensie en de Belastingdienst zoeken wij op het terrein onder meer naar geld, drugs een vuurwapens.” Het onderzoek op het kamp gaat vermoedelijk enkele dagen duren. Voor de bewoners is daarom gezorgd voor vervangende woonruimte. Ook op andere plekken in Oss en omgeving wordt gezocht. Er zijn meer dan honderd agenten ingezet voor de operatie, die de naam Alfa heeft gekregen. Daaraan werken in totaal 400 mensen aan mee.

Volgens de politie is uit een omvangrijk en langdurig opsporingsonderzoek naar de criminele familie naar voren gekomen dat drie kopstukken van deze familie zich op grote schaal bezighouden met drugshandel, waarbij ernstig geweld en intimidatie niet worden geschuwd. Het drietal wordt ook verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie en het bezit van vuurwapens. Ze zitten in alle beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaten.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De politie is massaal uitgerukt naar het kamp © Gabor Heeres/Foto Mallo

Kopstuk

Martien R. wordt gezien als het kopstuk van een criminele familie die al decennialang onder het vizier van politie en justitie ligt. Justitie hield hem en zijn neef Toon verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van Ossenaar Hans van Geenen, die in 2008 op de A73 bij Nijmegen werd doorzeefd met mitrailleurvuur. De rechtbank in Arnhem veroordeelde Martien R. tot 23 jaar cel, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken. Daarna werd hij nog diverse keren opgepakt door de politie, maar dat leidde niet tot een veroordeling. De rechtbank in Rotterdam sprak hem vrij voor betrokkenheid bij cocainehandel.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De politie is massaal uitgerukt naar het kamp © Gabor Heeres/Foto Mallo

In 2001 zat R. ook al korte tijd vast omdat hij achter de moordaanslag op Bianca van der H., de weduwe van Hans van Geenen, zou zitten. Wegens gebrek aan bewijs kwam hij al weer snel op vrije voeten.

Anton R.

Vorige week donderdag werd de 26-jarige zoon Antoon R. opgepakt. Justitie vermoedt dat hij het ‘brein’ achter een brandstichting aan de Aengelbertlaan in Oss is. Zoon Antoon werd een dag later weer vrijgelaten, maar is nog wel verdacht. De brandstichting in de woning aan de Aengelbertlaan zou te maken hebben met de dodelijke schietpartij bij het woonwagenkampje aan de Hoogheuvelstraat, waarbij vorig jaar Peter Netten om het leven kwam. Voor de schietpartij werd in eerste instantie Ossenaar Kaan D. opgepakt, maar justitie liet hem in december 2018 weer gaan omdat er aanwijzingen waren dat de man zich had laten betalen voor een valse bekentenis .

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De politie is massaal uitgerukt naar het kamp © Gabor Heeres/Foto Mallo

Martien R. was in de buurt toen Netten werd vermoord, bevestigde hij tegen deze nieuwssite. Hij ontkende echter iets met de moord te maken te hebben.

,,Ik heb die jongen nog gereanimeerd, ik heb hem zien sterven. Toen de politie kwam, werd ik meteen gefouilleerd, als enige. Tegen familieleden van Peter is verteld dat ik met de moord te maken zou hebben, daar ben ik boos over geworden. Met mijn advocaat heb ik daar mijn beklag over gedaan, want dat slaat nergens op”, zei hij eerder.

Advocaat

Advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigt woensdagochtend dat Martien R. is opgepakt, maar weet nog niet waarom hij is aangehouden. ,,Ik zie hem vanmiddag op het politiebureau, dan hoor ik meer.”

Volledig scherm Politie bij het woonwagenkamp in Oss. © Peter van Erp

Volledig scherm De politie is massaal uitgerukt naar het kamp © Gabor Heeres/Foto Mallo

Volledig scherm De politie is massaal uitgerukt naar het kamp © Gabor Heeres/Foto Mallo