‘Osse dassenfamilie zal voor derde keer moeten verkassen’

Video Huisartsen zijn agressie beu en komen in actie: ‘Assisten­tes komen huilend van de telefoon’

11 november OSS - Huisartsen en assistentes zijn de agressie in deze tweede coronagolf meer dan beu. Daarom komen ze met een landelijke campagne en in sommige gevallen zelfs met veiligheidsmaatregelen in de dokterspraktijk.