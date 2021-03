Osse duivenhouders op hoge poten naar minister omdat stationschef de duiven terug op de trein zette

Stille GetuigenOSS - Oss mocht zich de afgelopen week verheugen op bijzondere belangstelling vanuit Den Haag: van twee bewindspersonen en één lid van de volksvertegenwoordiging. Minister Koolmees van Sociale Zaken kwam digitaal informeren naar het succes van een scholingsproject voor statushouders, staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken dronk via beeldscherm belangstellend koffie met vijf ondernemers. Alleen het Kamerlid Thierry Baudet kwam in persoon naar Oss. Niet om te horen hoe Oss het maakt, maar om voor de naderende Kamerverkiezingen zieltjes te winnen. Haagse contacten in soorten en maten.

Iemand met bijzonder contacten in Haagse kringen was lang geleden Arnoldus Jurgens-Donders, die, om verwarring te voorkomen met de ‘grote’ Arnold Jurgens, in Oss werd voorzien van de achternaam van zijn vrouw. Hij werd in maart 1888 ‘president’ van een nieuwe postduivenvereniging, die deftig een ‘postduivensociëteit’ heette. ‘Linea Reacta’ hadden de duivenliefhebbers zich genoemd, naar de wens van de gedachte. Ze kwamen regelmatig, maar meestal zonder duiven, bijeen op de Heuvel in de herberg van Jan Geldens.

Nóg een duivenclub

Er was nóg een duivenclub, die onder de naam ‘De Olijftak’ hetzelfde deed: ze kwamen gezellig samen, spraken vol lof over hun duiven en deden mee aan prijsvluchten, al dan niet door henzelf georganiseerd. Ook ‘De Olijftak’ was een sociëteit. Misschien was deze sjieke benaming een nostalgische associatie met het oude duivenrecht, dat alleen aan adel en geestelijkheid het recht gaf duiven te houden.

Duiven per trein terug

De Olijftak deed mee aan grote (nationale) prijsvluchten (Parijs, Orleans, Koblenz). Om te oefenen organiseerde ze zelf vaak een soort clubmatch, zoals in juni1888 een vlucht vanuit Kleef (ca. 40 km.). Er werd een mand duiven op de trein gezet met een brief erbij aan de stationschef van Kleef met het verzoek de duiven na aankomst los te laten. Dat deed de stationschef echter niet. Hij stuurde de duiven per kerende trein terug naar Oss. Daar bleek Leiden in last.

Volledig scherm Duiventil (links) bij klooster Coudewater (1804). Ze waren toegestaan op adellijke landgoederen en bij kloosters. © John van Zuijlen

Brief naar de minister

President Jurgens van de collega-sociëteit Linea Recta nam het voorval ook hoog op en mobiliseerde zijn netwerk. Hij schreef een brief over de gang van zaken aan de Minister van Oorlog, luitenant-kolonel J.W. Bergansius. Of er Duitsland misschien verbodsbepalingen waren omtrent het invoeren en loslaten van duiven? Helemaal niet, antwoordde de minister op 23 juni.

Plichtsverzuim

Op 1 augustus besloot Jurgens nog een brief te schrijven: had de stationschef zich misschien schuldig gemaakt aan plichtsverzuim? Bergansius dacht van niet, maar liet het voor de zekerheid navragen bij zijn collega van Buitenlandse Zaken, Cornelis Hartsen. En zo verspreidde de Osse hulpvraag zich snel langs Haagse burelen.

Niets te verwijten

Het antwoord liet even op zich wachten, maar eind oktober kwam het, vergezeld van een advies. De stationschef bleek formeel niets te verwijten. Zijn ambtsplichten hadden geen betrekking op verzoeken van particuliere verenigingen. Maar misschien is het raadzaam, voegde minister Bergansius toe, om in het vervolg even van tevoren vast te stellen of de persoon die de manden open moet maken, daartoe ook inderdaad bereid was. Zo blijkt een Haags netwerk altijd zijn diensten te bewijzen.

Volledig scherm Duiventil (naast de boom) aan een rivier bij een boerderij op een adellijk landgoed. Gravure van Esaias van de Velde (17e eeuw). © Rijksmuseum Amsterdam