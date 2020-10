Osse EHBO-veteraan Adrie Tax overleden

Carnaval Oss komt met expositie ‘De Schrale Troost’ nu feesten niet doorgaan

16 oktober OSS - Bij K26 is vanaf volgende week de expositie ‘De Schrale Troost’ te zien. Vol met foto's, schilderijen, maskers en andere voorwerpen die te maken hebben met carnaval in Oss. Zo is er toch niet íets van het volksfeest in de stad te zien.