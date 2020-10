Osse flitsers leken wel met vakantie: slechts 63 bekeuringen in zomermaanden

Zo werden in maart de 'domme’ stoplichten op de kruising voor snackbar Frans van der Schoot nog vervangen door 'slimme exemplaren', waarbij het verkeer niet meer nodeloos voor een rood licht hoeft te wachten. Daarna is er opnieuw geasfalteerd. Het meest zichtbare werk zat er aan het begin van de zomer dus al op, maar de flitsers staan niet direct weer aan op het moment dat de laatste werkman vertrekt. ,,We zien wel dat het aantal snelheidsovertredingen erg laag is op deze locatie", zegt de woordvoerder. ,,Op zich is dat een goed teken.”



De twee flitspalen bekeuren ook voor het negeren van rood licht. Dat gebeurde in de zomermaanden in totaal 192 keer. Ook uitzonderlijk weinig, daar het jaarlijkse aantal meestal rond de 2000 schommelt. Daarbij heeft de flitser aan de noordelijke Hertoging Johannasingel het een stuk drukker dan de paal aan de zuidelijke Dr. Saal van Zwanbergsingel. Meest logische verklaring is dat verkeer uit het zuiden dankzij de spoorbomen geleidelijk en met lage snelheid het kruispunt passeert.