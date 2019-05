Osse Guido van de witlof, via de verse worsten en slavinken op de heftruck

35.000 huishou­dens mogen meepraten over ‘Duurzame Polder’ tussen Oss en Den Bosch

15:00 OSS/DEN BOSCH - Op 35.000 adressen in een wijde cirkel rond de polder tussen Oss en Den Bosch valt vandaag of morgen een brief op de mat. De bewoners van deze adressen worden uitgenodigd om naar een van de bewonersbijeenkomsten voor het grootschalige windpark in dit gebied te komen.