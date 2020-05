Osse gym legt eigen strand aan om buiten te sporten: ‘Want stilzitten is geen optie’

Het strand is namelijk een initiatief van De Complete Verandering aan de Linkensweg. Die sportschool bestaat sinds twee jaar en profileert zich als een zogeheten Boutique Gym. Daarbij wordt in kleine groepjes van 6 of 12 man naar een persoonlijk doel toegewerkt. Vaak is dat afvallen of herstellen van een blessure. Sporten gebeurt er in een beschutte omgeving. Daarom zijn er geen grote spiegels of pottenkijkers.