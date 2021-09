Osse haven moet sneller gebaggerd worden; klachten van schippers

Volgens wethouder Joop van Orsouw gaat dat onderzoek, waar het Osse college van burgemeester en wethouders ruim honderdduizend euro voor uit wil trekken, snel van start. ,,We willen weten wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. Want dit probleem treedt sneller op dan we verwacht hadden.” Volgens de gemeentelijke planning zouden de Osse haven, het Burgemeester Deelenkanaal, de Lithse Ham en de Oude Maasarm in Lithoijen pas in 2034 gebaggerd moeten worden.