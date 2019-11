Osse honden die ‘aanranders, kippendieven en roovers’ aanhouden

VIDEO Harddrugs en chemica­liën gevonden in Berghem bij tweede fase van Operatie Alfa

19:46 BERGHEM - De politie heeft maandag in het kader van operatie Alfa harddrugs, chemicaliën en een grote hoeveelheid chemisch afval gevonden bij het doorzoeken van twee panden in Berghem. De politie houdt bewust in het midden in welk pand de chemicaliën precies zijn gevonden. Een pand, aan de Koolzaadweg, zou de woning van zijn topcrimineel Martien R.. Het andere pand betreft een transportbedrijf aan de Spaanderstraat. De politie gaf aan het vermoeden te hebben dat er naast drugs ook vuurwapens en geld lagen in de panden. Er zijn maandag geen arrestaties verricht.