Osse horeca hoeft rest van 2020 niets te betalen voor reclame en terras

René van Lent schreef boek over zijn levenswerk, de laatste buurtsuper van Oss: ‘Mooiste vak dat er bestaat’

6:27 OSS - De buurtsupermarkt van René van Lent in Oss was niet alleen een levensmiddelenwinkel maar ook een sociale ontmoetingsplaats. De decennia lange geschiedenis is nu opgetekend, door de eigenaar zelf. Zijn winkel brandde in oktober 2019 uit en van een herstart zag de 66-jarige Van Lent af.