Osse horeca was goedkoper uit met Bossche obers dan met Osse obers

OSS - Het ene probleem is nauwelijks opgelost of het andere dient zich alweer aan. Dat klinkt dramatischer dan het in dit geval is, maar je zult als horecaondernemer maar een volle tent hebben en te weinig personeel om de zaak goed te runnen. Kwaaltje van het bijna-post-coronatijdperk: het personeelstekort in de horeca. Het kwam eerder voor.

Wie halverwege de jaren vijftig geld wilde verdienen als ober of serveerster zat op rozen. Grote vraag, weinig aanbod. Niet in de kleine stad Oss, of in de omliggende dorpen, maar wel in de grote stad Den Bosch. Daar kon je in mei 1956 zo aan de slag bij meer dan een dozijn horecazaken. Een lawine aan advertenties voor horecapersoneel illustreert de vraag. Zo kon een ‘nette’ ober of serveerster meteen aan de slag bij V&D, de stationsrestauratie, Metropole, de Raadskelder, Royal, de Amsterdamse Broodjeswinkel of op sportpark De Vliert.

Carnavalsadvertenties uit 1937 van de cafés die Bossche obers inhuurde voor de bediening.

‘Nette serveerster’

In Oss zat toen alleen cafetaria-snackbar Parkzicht in de Molenstraat zo erg om personeel verlegen dat er geadverteerd moest worden voor een ‘nette serveerster’ en een leerling-serveerster. De overige horecazaken konden de toeloop klaarblijkelijk wel aan of hadden een eigen circuit voor bedienend personeel. Maar als tijdens de kermissen of het carnaval in al die kroegen het bier niet aan te slepen was, hadden de horecabazen graag wat extra hulp om al dat bier aan te slepen. In de vooroorlogse jaren bleek dat nog knap lastig. Maar toen was er in Den Bosch juist weer aanbod te over aan handige jongens die in Oss graag een extraatje wilden verdienen.

Advertentie uit mei 1956 van cafetaria Parkzicht in Oss

In het verkeerde keelgat

Dus haalden zeven cafébazen voor hun carnavalsfeest van 1937 hun bedienend personeel uit Den Bosch. Dat schoot ‘een werkloos kelner uit Oss’ volledig in het verkeerde keelgat. Hij schreef een brief op poten naar de krant. ‘Hoe zit dat nou, heeft Oss zelf geen kelners meer of zijn die niet goed genoeg?’ vroeg hij. Maar dat was het niet. De Ossenaren waren te duur. De Bossche kelners namen genoegen met alleen de fooien en wilden bovendien ‘na een moeie dag’ ook ‘de boel geheel opruimen en schoonmaken’, wat volgens de boze Ossenaar niet het werk was van een kelner. Hij riep de cafébazen op voortaan aan ‘onze Ossche jongens de voorkeur te geven’ en de carnavalsvierders om aan de ‘vreemde kelners’ geen fooien te geven.

Adriaan Vervoort, ober-kelner bij de lunchtafel van hotel Wilhelmina in 1956 waar Bergoss het 100-jarig bestaan vierde.

Ver schoppen

Dat je het als kelner nog ver kunt schoppen, bleek in november 1926 toen bekend werd dat hotel Van Alem gekocht was door chef-ober Van der Made van hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Nou was Van Alem een van de horecazaken die in 1937 zijn obers alleen voor fooien liet werken, maar toen zat Van der Made niet meer in de zaak. Andere horecazaken waar in 1937 Bossche obers rondliepen waren: Luijk, Wilhelmina, Kiske aan de Heescheweg, Centraal in de Molenstraat, en de Korenbeurs en het Bondsgebouw op de Heuvel. Die draaiden met live muziek en goedkope obers een fantastische carnaval.