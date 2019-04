Osse huizen gaan open voor verhalen over Joden

In een fraaie jarendertigwoning aan de Hescheweg woonde vroeger Sam van Zwanenbergh, een neef van de in Oss beroemde Saal, samen met zijn tweede vrouw Grietje en twee zowat volwassen kinderen. Sams oudste dochter Rozet was al uitgevlogen toen in de Tweede Wereldoorlog de Jodenvervolging op gang kwam.