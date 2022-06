Osse huurders komen in opstand tegen huurverhoging: ‘Het waait gewoon dwars door de kiet heen’

De ene huurbaas is de andere niet, weten ze in de Osse Wagenaarstraat en Van Anrooijstraat. Waar de huizen van BrabantWonen recent van top tot teen zijn gerenoveerd, met zonnepanelen op de daken als bewijs van de verduurzamingsslag, staan de negentig woningen van EResM er goeddeels onaangeroerd bij. ,,Sinds deze huizen meer dan vijftig jaar geleden werden gebouwd is er nauwelijks meer in geïnvesteerd”, weet Arie van Kessel. Hij kan het weten, want woont al sinds 1978 in een hoekwoning van EResM aan de Van Anrooijstraat.