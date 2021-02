Osse ijsclub IJsco heeft nooit zijn eigen schaatsbaan gekregen

Stille GetuigenOSS - De schaatsen kunnen weer in het vet. Toch hoeven schaatsliefhebbers niet te treuren want er is in Oss is een ijsclub die ervoor zorgt dat er zelfs geschaatst kan worden als het helemaal niet vriest. Daarvoor heeft schaats- skeeler en skateclub SCOSS een eigen wekelijks schaatsuur op zaterdag. Weliswaar op de kunstijsbaan in Nijmegen en ja, op kunstijs, maar al met al hoeven schaatsfanaten niet te wachten op een vorstperiode. Wel op het einde van de coronacrisis.

Lange tijd had Oss geen schaats- of ijsclub maar dat gaf niks. Er was in ‘de strenge winters van vroeger’, ijs genoeg op allerlei sloten en watertjes en op de ondergelopen weilanden in de polders richting Lith en Oijen. Daar schaatste iedereen al eeuwen. Een mooi historisch voorbeeld is te vinden in de krant van 25 februari 1814 in een verslag van een bezoek van de kroonprins Willem Frederik Karel (de latere koning Willem II) aan Oss. Toen hij in een klein bootje weer vertrok, naar Lithoijen, deed een groot aantal Ossenaren hem uitgeleide, schaatsend over het ijs van de polder. ‘Oranje boven!’, hebben ze gezongen.

Krachten meten

Recreatief schaatsen is leuk natuurlijk maar de ‘echte’ schaatser wil zijn krachten ook wel eens meten in een wedstrijd. Het organiseren daarvan was bij uitstek een klusje voor de ijsclub. In Oss werd die opgericht op 13 februari 1926. Een beetje mosterd na de maaltijd toen, want de hevige vorstperioden van december en januari waren al achter de rug. Ravenstein had al jaren een ijsclub met de stoere naam Nova Zembla.

Voor 50 cent per jaar kon je lid worden; onder de 16 jaar een kwartje. De Osse ijsclub heette IJsco en was met een contributie van één gulden, twee keer zo duur. In 1926 had IJsco 186 leden. Een jaar later werden er 100 geroyeerd omdat ze weigerden hun contributie te betalen. Eerst zien of het wel een schaatswinter wordt’, hebben ze gedacht.

Volledig scherm Advertentie uit 1892 voor ‘de fijnste en ordinairste’ schaatsen van ijzerhandel Kuijte © John van Zuijlen

Nooit eigen ijsbaan

Maar zo bereikt de club nooit het doel van een eigen ijsbaan, mopperde het bestuur. IJsco wilde een eigen schaatsbaan die op tijd geveegd werd, zonder scheuren of rommel op de baan en waar vooral iedereen in dezelfde richting schaatste. Intussen had het bestuur in 1927 zijn oog laten vallen op een stuk heidegrond dat onder water gezet zou worden, maar volgens ‘deskundigen’ was het bewuste perceel ongeschikt omdat de grond ‘niet waterhoudend’ was. Toen viel het oog op De Meer (vanaf 1934 het zwembad) waar natuurlijk al jaren geschaatst werd.

Bevroren draaiorgel

In december 1927 was het ijs sterk genoeg. Helaas had IJsco niet voor muziek kunnen zorgen omdat het ingehuurde Bossche draaiorgel ‘Lange Daan’ bevroren was. Toch was het gezellig geweest, al hielden de Ossenaren zich ondanks de borden ‘rechts houden’ en de aanwijzingen van de ordebewakers, niet aan deze ‘regel’. Hoe krijg je in Oss alle neuzen dezelfde kant op, was toen al een punt.

Volledig scherm In de winter was stoomsmederij Wed. Kocken & Zn. in Oss druk met het slijpen van schaatsen © John van Zuijlen