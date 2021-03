Osse jachtenbouwer moet na dood lasser veiligheid bij werken met argon verbeteren, eist justitie

Heesen wordt door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor de dood van de 48-jarige lasser Jack de Wit. Die werd op 6 april 2017 in bewusteloze toestand aangetroffen in het vooronder van een groot jacht in aanbouw. Hij was daar in zijn eentje bezig met het lassen van een leiding in de onderste punt van de kiel. Hij bleek gestikt te zijn door inademing van het edelgas argon. Dat wordt veelvuldig gebruikt bij het lassen van roestvrij staal en aluminium. Na reanimatie en vervoer naar het ziekenhuis in Uden bleken zijn hersens en hartspier door langdurig zuurstofgebrek zo zwaar aangetast dat zijn overlijden onvermijdelijk was.