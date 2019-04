Osse jongeren speuren naar stofjes in ‘Pokémon Go van de scheikunde’

VideoOSS - Driehonderd kinderen testten maandagmiddag de ResourCity Game, ook wel bekend als de Osse ‘Pokémon Go van de scheikunde’. Het spel is vanaf nu gratis te downloaden.

Wie niet beter weet zou denken dat ze repeteren voor een balletvoorstelling. Zó fanatiek staan sommige jongens en meiden om hun eigen as te draaien in het Osse centrum. In werkelijkheid zijn ze op zoek naar een chemisch element dat ieder moment op hun telefoonscherm kan verschijnen. Een luchtbel die zuurstof verbeeldt. Een diamantje dat staat voor koolstof. Of een simpele druppel die water voorstelt.

Gistermiddag werd bij museum Jan Cunen in Oss de ResourCity Game gelanceerd. Oss heeft de Nederlandse primeur met het mobiele spel waarbij kinderen op zoek gaan naar scheikundige elementen. Wie de app opent, ziet een kaart van het Osse centrum waar de symbolen van tientallen stofjes op terugkomen. Eenmaal in de buurt van zo'n symbool springt de camera aan en zie je het element na enig speurwerk op straat liggen. In alles doet de game daarmee denken aan het populaire Pokémon Go van een paar jaar geleden. Bij iedere stof hoort een korte uitleg. Hoe schaarser het element, hoe minder het in Oss te vinden is.

Flinke voorsprong

Volledig scherm Tientallen jongeren zijn in het centrum op zoek naar elementen. © Van Assendelft Na de lancering trokken honderden jongeren van Osse basisscholen, middelbare scholen én het ROC richting het centrum. Waar de meesten ploeteren om hun eerste elementen te vangen, hebben Babet van de Camp (14) en Mees Elbers (13) er al tientallen te pakken. De twee TBL-leerlingen begonnen dan ook met een flinke voorsprong. Een paar weken geleden testten ze het spel al eens uit.



,,Ik denk dat het vooral leerzaam is voor een jongere generatie", zegt Mees. ,,Het spel is een goede introductie voor het vak scheikunde, maar wij krijgen dat op school natuurlijk ook al.” Als onderdeel van het testpanel hebben de twee bovendien nog wat schoonheidsfoutjes uit het spel helpen halen. Zo waren een paar elementen amper te bereiken vanaf de straat. Je moest bijna ín een winkel gaan staan om ze bij te kunnen.

Eerste van Nederland

Na Antwerpen is Oss de tweede plaats waar het spel wordt uitgerold. Dat heeft alles te maken met het rijke chemische verleden van de stad. Denk aan Organon en de pil. Of later aan het Pivot Park en MSD. De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) liet daarom het oog op Oss vallen. De KNCV viert dit jaar bovendien dat het periodieke systeem precies 150 jaar bestaat. Voor de gelegenheid is een moderne variant op het systeem bedacht, waarbij wordt aangegeven welke elementen er zoal in een mobieltje zitten. En welke op het punt staan om op te raken.