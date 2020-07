Osse kermis voor één keer groter dan Tilburg: ruim zestig attracties in ‘mobiel pretpark’

Nee, het was zeker geen doel op zich om de grootste te worden. Want kermiswethouder Thijs van Kessel weet ook wel dat er in Tilburg behoorlijk wat kritiek klonk op de drukte tijdens de kermis. Bang voor een vergelijkbaar scenario is hij echter niet. Al was het maar omdat in Oss de bezoekersstroom van de kermis volledig gescheiden is van het winkelend publiek, bewoners en bezoekers van de horeca.