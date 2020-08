Osse kermisprijs gaat dit jaar naar Berghem

De stichting heeft in 2017 de handschoen opgepakt voor de organisatie van de kermis in het eigen dorp. Onder de noemer ‘Een feestje van en voor het Dorp!’ is de club er in geslaagd de kermis nieuw leven in te blazen. Onder meer door horeca, ondernemers en vrijwilligers aan zich te binden.

In het juryrapport prijst de organisatie Stichting Berghem Events voor de activiteiten die zij rond de kermis organiseren voor ouderen, het prikkelarme uurtje en de gastlessen over de kermis op basisscholen. Extra lof is er voor de snelheid waarmee dit jaar een corona-proof draaiboek voor de kermis in elkaar werd gezet, dat ook in andere dorpen te gebruiken is.

De Cor Overkamp Award is een eerbetoon aan exploitant Cor Overkamp. Mede door zijn inzet is de Osse kermis uitgegroeid tot één van de grootste in het land. Jaarlijks wordt de prijs bij de start van de kermis uitgereikt aan een individu of een gezelschap dat zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de kermis in de gemeente Oss.