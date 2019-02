Osse klant krijgt uitslag door drugs; rechtbank eist twee jaar

Bij zijn arrestatie op 10 augustus 2018 bleek er een grote hoeveelheid cocaïne en heroïne in de Suzuki te liggen. Een van de rechters wilde weten wat de verdachte met die drugs van plan was, als hij ze niet wilde verkopen. De Nijmegenaar beriep zich plots op zijn zwijgrecht.

Gratis bolletje

De aanklager omschreef de verdachte als een zeer 'pro-actieve dealer'. De man stuurde Osse verslaafden zelf berichtjes via de telefoon om te vragen of ze drugs wilden kopen. Mensen die wilden stoppen, gaf hij soms een 'gratis bolletje'. Naast de Ossenaar klaagden ook andere klanten van de verdachte over de ‘slechte kwaliteit’ van de cocaïne en heroïne die de man leverde.

Voor de aanklager was er geen enkele twijfel over de schuld van de Nijmegenaar. Ze vroeg een celstraf van twee jaar onvoorwaardelijk voor de drugshandel én bijstandsfraude. De man had in de periode dat hij drugs verkocht een uitkering van in het totaal 20.000 euro gekregen, terwijl hij drie keer dat bedrag ophaalde met drugs. ,,Hij ondergroef het draagvlak voor de sociale zekerheid", aldus de aanklager. Ze vroeg de rechter ook de 'criminele winst' van 62.216 euro af te pakken.