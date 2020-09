Osse kunstenares Anita de Baaij (71) stopt na ruim vier decennia met lesgeven in tekenen en schilderen. ‘Het is genoeg geweest’

Agent Mervin (47) redde angstig stelletje uit Oss bij Schotse hooglan­ders: ‘Ze stonden ruim een uur op een bruggetje’

2 september Een kat in de boom of een hert in een sloot? Voor zo’n klusje met een dier in de hoofdrol draait Mervin Wigbels (47) zijn hand niet meer om. De actie van afgelopen maandag zal de agent daarentegen nog wel een tijdje bijblijven. Samen met een collega redt hij een jong stelletje uit Oss bij een kudde Schotse hooglanders in een bos bij Biddinghuizen.