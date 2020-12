Osse Kwis ging door: Anita Meyer klinkt in plat Ossisch ineens als gezongen abracadabra

Hun lieflijk liedje ‘onder’ het sneeuwpopfilmpje - creatieve thuisopdracht bij De Osse Kwis - had aardig wat digitale voeten in aarde, bekent Pim van Mun (45) van D’n Ollinge Mik. ,,We zijn zowat allemaal koorleden van Les Chanteurs van de Visserskerk en dan moet je wel iets ludieks met je muzikaliteit doen, toch? Eerst vouwden wij, net als alle anderen, keurig van de voorgedrukte wortel een neus. En daarna zongen we thuis ieder ons stukje van het tekstueel aangepaste kerstliedje in. Die zijn later aan en in elkaar gemixt. Tja, en dan krijg je wel iets origineels.”