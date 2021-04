Osse leerlingen kruipen in de huid van echte astronauten; ‘Een beetje spannend is het wel’

Oss - Goeie genade, wat is dat? Een raket bij De Rusheuvel? Nee, het was de Spacebuzz die gistermiddag ‘landde’ op de parkeerplaats en waarmee leerlingen even virtueel door de dampkring heen konden breken de ruimte in.

Een beetje spannend vinden ze het wel, de zeventien leerlingen van het Titus Tussen Jaar, het tussenjaar tussen basisschool en middelbare school van het Titus Brandsmalyceum. Ze zijn welkom om plaats te nemen in de bijzondere raket, die letterlijk en figuurlijk de handtekening draagt van astronaut André Kuipers. Ze krijgen een virtual realitybril op waarmee het net lijkt of ze echt naar de ruimte vliegen. ,,Ik ben heel benieuwd”, zegt leerlinge Luana de Kort, terwijl haar klasgenote Pien van de Goor instemmend knikt.

Lancering met rook

Het lijkt net of de raket echt de ruimte in schiet, een illusie die versterkt wordt door de rook die de SpaceBuzz bij de ‘lancering’ daadwerkelijk uitstoot. Met hun bril op het hoofd kijken de kinderen vanuit de ruimte uit op planeet aarde. Kuipers wil de kinderen bijbrengen dat die ene aarde die we hebben, uiterst kwetsbaar is. En dat ze er dus vriendelijk voor moeten zijn. Na een kwartier is de pret over en belanden de kinderen weer met beide benen op de grond.

‘Prachtig, de aarde van bovenaf’

Eise Ambags is de eerste leerling die uitstapt. Hoe was het om astronaut te zijn? ,,Héél leuk. Prachtig om de aarde van bovenaf te zien, met al die lichtjes bijvoorbeeld.” En de boodschap over onze planeet is bij hem geland. ,,We moeten er zuinig mee omspringen, het milieu is heel belangrijk.” Leerkracht Leon Hoeks heeft een glimlach op zijn gezicht. Wie weet zitten er onder de leerlingen wel echt toekomstige astronauten bij, denkt hij. ,,Dan moeten ze straks wel kiezen voor mijn vak, wiskunde.”

Volledig scherm Leerlingen van het Titus Tussen Jaar ervaren hoe het is om astronaut te zijn, met behulp van virtual reality. © Tom Vos/BD

Het mooiste moment van de ‘spacetrip‘? ,,Als je door de dampkring gaat, een geweldig effect”, siddert leerling Dante Loman nog een beetje na. Hij vindt het fijn dat zijn klas in de huidige coronaperiode eindelijk een uitstapje kan en mag maken. Vrolijke kinderen die ook nog wat opsteken, daar doen ze het bij het TBL voor, zegt docente Pascale Reuser. ,,We hebben in de aanloop hiernaartoe al veel aandacht besteed aan de ruimtevaart. Het was een voorwaarde dat de leerlingen van het Titus Tussen Jaar de opleiding tot astronaut moesten volgen om uiteindelijk deze ruimtereis te kunnen maken. Voor herhaling vatbaar dit.”

De SpaceBuzz is elke dag wel in een andere plaats in Nederland te vinden, hij maakt een rondreis, vertelt medewerkster Ashanti Lavooij. ,,We staan nu in Oss, maar eerder deze donderdag waren we in Hollandsche Rading bij Utrecht. Ik kan je vertellen: je krijgt veel bekijks onderweg.”

Volledig scherm De SpaceBuzz van de achterkant, waar soms ook echt rook uitkomt. © Tom Vos/BD