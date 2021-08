Osse lunchroom Het Franse Bakkertje verkocht: ‘Het voelt als falen, maar dit was echt de enige oplossing’

Failliet dat niet. Kees en Linda Baak hebben alles op alles gezet om het faillissement van Het Franse Bakkertje te voorkomen. En dat plan is dus geslaagd. Zij het nipt. Het water kwam het tweetal aan de lippen en goede raad was duur. ,,Eigenlijk bood alleen de optie ‘verkopen’ nog soelaas", zegt Kees Baak. ,,Dat voelt voor mij als falen. Maar als ik er goed over nadenk, kun je niet anders zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om de zaak te redden. Verkoop was echt de enige oplossing.”