Osse lunchroom schenkt kilo's paashazen aan BrabantZorg: ‘Zij werken nu keihard’

Landelijke campagne #daslief komt in Oss wel érg bekend voor: ‘We zien het maar als compliment’

15:31 OSS - Een boodschap doen voor je buurman of de vakkenvuller in het zonnetje zetten. In tijden van corona wil SIRE een podium geven aan mooie initiatieven onder de noemer #daslief. Maar juist die hashtag komt in Oss wel érg bekend voor. Het plaatselijke centrummanagement heeft die namelijk al een poosje in gebruik.