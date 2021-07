Osse maakt boek met patronen voor dierendasjes, ook een van Osje

Het idee voor een boek ontstond toen het zoontje van Hélène Grunveld-Smits om een sjaaltje vroeg. ,,Ik heb er eentje gemaakt, kreeg daar leuke reacties op en toen kwam het besluit om alle patronen in een boek te bundelen.” Het boek is uitgegeven in samenwerking met Uitgeverij Scheepjes. In het boek staan patronen van allerlei dierendasjes zoals die van Osje, maar ook van het varkentje His, geïnspireerd op de naam van Heesch in carnavalstijd (Krullendonk). ,,Ik maak de patronen zelf maar twee ‘testers’, Anne Kocken en Kim van de Wetering, werken de patronen uit om te kijken of deze kloppen. Scheepjeswol heeft hiervan een foto gemaakt voor in het boek dat zowel voor beginnende als voor gevorderde creatievelingen geschikt is”, aldus Grunveld.