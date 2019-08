Osse 'merkwaardigheden' verspreid over het land

Sprinter van Oss naar Den Bosch is drukste van het land: NS komt deze winter met langere treinen

17:17 OSS/DEN BOSCH - De NS zet vanaf komende winter langere sprinters in op het traject tussen Oss en Den Bosch. Dat is goed nieuws voor met name Osse scholieren en forenzen, die zich nu iedere ochtend in een overvolle trein moeten wurmen.