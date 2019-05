Osse messentrekker weer naar andere psychiatrische kliniek

Rechter spreekt Hedelnaar vrij van mishande­ling zus tijdens Effe noar Geffe

15:15 DEN BOSCH/GEFFEN - Een 37-jarige Hedelnaar is door de rechtbank vrijgesproken van mishandeling van zijn zus, afgelopen najaar tijdens evenement Effe noar Geffe. Volgens de rechter was niet duidelijk of de man überhaupt bij het incident betrokken was.