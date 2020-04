Osse mevrouw Kuijpers (100) op verjaardag verrast met serenade: ‘Ik lijk wel de koningin’

PVV wil weten wat ‘hopeloos falende systemen’ op N329 in Oss de provincie gekost hebben

11:09 DEN BOSCH/OSS - De fractie van de PVV in Provinciale Staten wil van het provinciebestuur weten hoeveel geld er verspild is aan mislukte innovaties op de Weg van de Toekomst (N329) in Oss. ,,Deze weg is een fiasco geworden op vele fronten, zo lezen wij op de website van het Brabants Dagblad.”