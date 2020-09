Osse Mieke de Smit regelt al 45 jaar de collecte voor KWF: er staan door corona 70 collectebussen te verstoffen

,,Je gaat toch niet nu bij mensen aanbellen, en dan de collectebus op de grond zetten, en vragen of die mensen dan naar buiten willen komen en op de grond geld in een bus doen?” Voor De Smit (72) is het uitgesloten. Ze bestiert de collecte, die deze week plaatsvindt, in Oss. Al dertig jaar hier, daarvoor op de andere plaatsen waar ze woonde. Ze stuurt 35 wijkhoofden aan in de stad Oss en in een tiental kernen eromheen. Die wijkhoofden coördineren elk weer een eigen club collectanten, en dan heb je dus al snel een zolder vol collectebussen. Die daar dit jaar blijven staan. ,,Bovendien kan het niet met contant geld, want dat moeten onze vrijwilligers weer aannemen en tellen. We zijn natuurlijk een gezondheidsfonds, dus dan gaan we geen risico’s nemen.”