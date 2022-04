Osse Olympics: basisscholieren leren line-dancen en boogschieten

Het is dan wel niet het echte Olympische vuur, maar de Osse Spelen worden geopend met een echte vlam die wordt ontstoken. Daarna doet iedereen mee met een openingsdans om goed op te warmen voor het sporten. Jochem van Grunsven van Sport Expertise Centrum (SEC) heeft vandaag de organisatie in handen. ,,De Olympics zijn meer een sportdag, het draait niet alleen om het sporten, maar vooral om met de klas sámen te sporten. Het motto is ook weer ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, dus élke leerling krijgt een medaille aan het eind van de ochtend.”

Osse cowboys

Op een rijtje volgen de kinderen de stappen van de dans instructeur: ,,Zij, achter, zij en tík!” roept Peter Slegtenhorst. Samen met Gerrie Willems leert hij, in complete cowboyoutfit, de kinderen line-dancen op country muziek. ,,Normaal doen we dit vooral met 80-jarige dames”, zegt Slegtenhorst. ,,Het is ook niet echt een kindersport.” Maar een groot deel van de kinderen vinden doet enthousiast mee: ,,We zagen op een gegeven moment zelfs dat op het veld hierachter kinderen met ons aan het meedansen waren.” Maar niet elke leerling is er enthousiast over. Als bekend wordt wat ze hierna gaan doen, springen een paar jongens in de lucht: ,,Yeah, yes! We gaan voetballen!”