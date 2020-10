Osse ondernemers maken zich veel meer zorgen om corona dan afgelopen zomer

OSS - Bijna zeven op de tien ondernemers in Oss maakt zich zorgen of zelfs grote zorgen om de gevolgen van het coronavirus voor de eigen zaak. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van de gemeente, die door 230 mensen is ingevuld.

Daarmee zijn de kopzorgen groter dan tijdens de twee eerdere meetmomenten. In mei gaf nog 62 procent van de ondervraagden aan zich (veel) zorgen te maken om de pandemie. In juni was dat afgenomen tot 52 procent. Inmiddels is dat percentage dus weer toegenomen, en wel tot 68 procent.

Ruim de helft van de respondenten schat de financiële gevolgen voor de onderneming nu negatiever in dan een maand geleden (51 procent). Ook de geschatte financiële schade is nu hoger. Liefst 16 procent van de ondernemers rekent nu op een schadepost van tussen de 100.000 en de 250.000 euro. In juni was dat nog maar 7 procent.

Tweede golf

Een veelgenoemde reden voor de grote zorgen is de gevreesde tweede golf en de maatregelen die daar op volgen. Wat dat betreft zullen ook veel Osse ondernemers dinsdagavond in spanning de persconferentie van het kabinet volgen. Gevreesde maatregelen zijn onder meer het eerder sluiten van de horeca en het klantenverlies waar dat toe leidt.

Die reactie is deels te verklaren door de oververtegenwoordiging van horecaondernemers in de enquête. Met 51 reacties vormen zij bijna een kwart van alle respondenten. Het is daarom niet verwonderlijk dat de horeca naar voren komt als de sector met de meeste zorgen, gevolgd door recreatie en toerisme.

Als gevolg van de pandemie geeft een meerderheid van de ondervraagde ondernemers aan grote investeringen uit te stellen. Tegelijkertijd maken minder ondernemers gebruik van steunpakketten dan een paar maanden terug. Een groeiend aantal ondervraagden geeft aan prima uit de voeten te kunnen met de RIVM-maatregelen.