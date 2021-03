Osse ondernemers schieten elkaar te hulp met raad en daad in de coronacrisis

OSS - Juridisch advies, hulp bij de financiën of gewoon goede raad. Bij een nieuw initiatief voor en door Osse ondernemers is het vanaf deze week allemaal te krijgen. Juist de kleinste, zwaarst getroffen ondernemers moeten op die manier worden bijgestaan in de coronacrisis.

,,Natuurlijk zijn er noodpakketten en allerlei landelijke programma's", zegt Karin Wagemakers van De Kracht van Oss, de stichting achter het nieuwe initiatief. ,,Maar we merken dat er daarnaast nog meer behoefte is. Aan een paar uur begeleiding of steun een-op-een bijvoorbeeld. Dat hopen we op deze manier te bieden.”

Volgens Wagemakers is rondom grote bedrijven vaak al een heel team van adviseurs en experts actief. Daarom richt dit nieuwe initiatief zich voornamelijk op de kleinste ondernemers, met tussen de twee en de vijf personeelsleden. Denk aan de kroegbaas, winkelier of iemand uit een andere sector die hard geraakt wordt in deze crisis.

Vijftien experts

Samen met ondernemersvereniging TIBO is inmiddels een team van zo'n vijftien experts opgetuigd, met verstand van zaken in zo'n beetje alle disciplines. Ondernemers die wel wat hulp kunnen gebruiken, worden aan deze experts gekoppeld. ,,Zij kunnen vaak direct wat vragen beantwoorden of zorgen wegnemen", zegt Wagemakers. ,,En wanneer nodig houden ze ook een spiegel voor of brengen ze een ondernemer in contact met iemand die er nóg meer van weet. Dat soort gesprekken kunnen in vertrouwen gevoerd worden.”

Geïnteresseerden kunnen op de website van De Kracht van Oss een intakeformulier invullen. De experts van TIBO vragen voor hun bijdrages een gereduceerd tarief. De rekening wordt betaald door de Kracht van Oss. ,,Iedereen die we vragen, reageert positief", zegt Yvonne Althuizen, voorzitter van TIBO. ,,Je merkt echt dat ondernemers elkaar vooruit willen helpen in deze tijd. Dat is goed om te zien. We hebben al een mooi team samengesteld, maar er mogen zich altijd nog meer experts melden. Zelfs als ze geen lid zijn van TIBO.”