Osse Opera maakt indruk met voorstelling ‘Viva Verdi’

Teksten

Voor Osse Bep Sannen-Van Hattum is het bijwonen van de voorstelling ‘Viva Verdi’ bijzonder: ‘Ik was jarenlang lid van de Osse Opera, maar ik kan er nu niet meer bij zijn omdat het uit het hoofd leren van teksten mij niet meer lukt. Ik vond dat ik moest stoppen omdat ik anderen in de weg sta. Ik heb het later nog wel geprobeerd als projectlid maar de lengte van de repetities brak me op’. Dat weerhoudt de kranige Osse er niet van om actief te blijven in andere koren: ‘Er was een tijd dat ik deel uitmaakte van zeven koren, tegenwoordig zit ik in ouderenkoor Ons Genoegen, het kerkkoor van de Heilig Hartkerk en het Nulands Gemengd Koor. Maar jammer blijft het natuurlijk dat ik vandaag niet op dat podium sta’.